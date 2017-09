Verstappen op eerste startrij in Singapore: 'Dit belooft veel'

Aangezien 7 van de 9 races in Singapore zijn gewonnen door de coureur die van pole startte, wordt de eerste ronde van levensbelang. Dat weet Verstappen ook. Hij zal pogen de Duitser in te halen. ,,Dan kan ik de race daarna lekker uit cruisen”, grapte hij. Serieuzer: ,,Je moet wel de controle houden. Als er in de eerste bocht een gaatje is om Sebastian in te halen, ga je er voor. Zo niet, dan settel je je er achter. Het is een lange en zware race, er kan veel gebeuren.”



Het is de derde keer in zijn carrière dat Verstappen zich als tweede kwalificeerde. Maar in Monza moest hij twee weken geleden door een gridstraf alsnog van plek 13 van start. De eerste keer dat hij op de voorste startrij stond was vorig jaar in de grand prix van België.