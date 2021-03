Verstappen ongenaakbaar in kwalificatie: ‘Dit heb ik nog niet meegemaakt’

Drie paarse sectoren en op de streep vier tienden sneller dan Lewis Hamilton, dat was Verstappen. ,,Eigenlijk is alles heel goed verlopen en daar ben ik blij mee", begon de Limburger dan ook voldaan aan zijn analyse bij Ziggo Sport. Bij de wintertests was hij al sterk en die lijn heeft hij doorgetrokken naar het openingsweekend. ,,We zien er goed uit. Natuurlijk is het geen garantie voor de rest van het seizoen, maar om zo te beginnen dat is echt top."



,,Dit heb ik nog niet meegemaakt bij Red Bull. Je ziet dat het hele team na onze laatste overwinning ook echt een lift kreeg", doelde Verstappen op zijn overwinning bij de seizoensafsluiter in Abu Dhabi enkele maanden geleden. ,,In de hele fabriek hebben ze goed doorgewerkt en dat betaalt zich nu uit.”