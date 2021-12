Verstappen ondanks probleem met achtervleugel tweede in slottraining, Hamilton het snelst

vrije training 3Op weg naar de belangrijke kwalificatie in Abu Dhabi, lijkt Lewis Hamilton er nog altijd beter voor te staan. De Brit was wederom het snelst in VT3, Max Verstappen liep door een probleem met zijn achtervleugel tegen wat oponthoud aan en werd tweede.

Max Verstappen vertelde na de vrijdagtrainingen met name over de korte runs (kwalificatie) nog wat snelheid tekort te komen ten opzichte van Mercedes, maar leek zich in VT3 aanvankelijk vooral op de race te richten. Hij ging voor een andere indeling van de training en begon met een lange stint op mediums, terwijl Lewis Hamilton en zijn Mercedes-collega Valtteri Bottas de sessie openden op softs. De baan van het Yas Marina Circuit reed nog een stuk ‘trager’ dan gisteren, wat te maken had met een verschil in wind en temperatuur.

Halverwege de training stond Verstappen een tijd lang stil in de garage, terwijl er druk gesleuteld werd aan de achterkant van zijn auto. Met een nieuwe achtervleugel kwam hij vervolgens weer de baan op. ,,Het was een probleem met de betrouwbaarheid”, vertelde teambaas Christian Horner daarover aan Sky Sports. ,,Een probleem dat we niet eerder hebben gezien.”

,,Die ronde van Lewis was vrij duizelingwekkend, daar hebben ze de motor flink voor opgeschroefd. We krijgen het er moeilijk mee vanmiddag”, vertelde Horner, doelend op de 1.23,274 die Hamilton op de klokken had gezet. Verstappen benaderde die tijd uiteindelijk tot op twee tienden: 1.23,488. Bij een nieuwe poging verremde de Nederlander zich, waardoor een verbetering uitbleef.



Alle ogen gaan nu op de kwalificatie van later vanmiddag (14.00 uur). Komt Verstappen daar weer met zoiets als in Saoedi-Arabië vóór zijn crash, of is pole position ook hier een prooi voor titelrivaal Hamilton?

