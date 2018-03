Verstappen of Ricciardo, Bottas of Hamilton? Wie wint interne strijd?

Na Ferrari en Williams is McLaren het succesvolste Formule 1-team aller tijden. De laatste jaren kwam dit er totaal niet uit met dank aan een matige Honda-motor. Of lag het aan McLaren zelf? De Britse renstal is dit jaar overgestapt op de krachtbron van Renault, maar stond net als afgelopen jaren tijdens de testdagen vooral stil. Aan het rijdersduo zal het in ieder geval niet liggen. Fernando Alonso is één van de meest getalenteerde coureurs aller tijden en Stoffel Vandoorne is een groot talent, dat soms in één adem met Max Verstappen wordt genoemd. Wie wordt het? De ervaren rot of de jonge uitdager?