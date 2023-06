Verstappen niet bedreigd bij uitstekende start

Nacompetitie vierde/vijfde klasse OVV’67 loopt promotie op een haar na mis: ‘Toch hebben we een fantasti­sche prestatie neergezet’

Het lukte net niet voor OVV’67. De ploeg van Fatih Kaya had voor het eerst in de clubgeschiedenis kunnen promoveren naar de vierde klasse, maar een tegengoal in de laatste minuten deed hen de das om. Netersel won uiteindelijk met 3-2 waardoor OVV’67 volgend seizoen wederom in de vijfde klasse speelt.