Verstappen neemt revanche na uitvalbeurten: ‘Mooi om zo terug te komen’

,,Daarna was de snelheid best oké. We verliezen natuurlijk best wel wat op het rechte stuk, maar uiteindelijk ben ik gewoon blij dat ik hier binnen 8 seconden finish op een circuit waar we weten dat we normaal niet competitief zijn.” Zo nam de Nederlander na twee uitvalbeurten in Italië sportieve revanche. ,,Het is mooi om zo weer terug te komen en veel punten te pakken. Daar ben ik heel blij mee.”



Verstappen boekte zijn zevende podiumplaats van dit seizoen en behield de derde plaats in het kampioenschap met 128 punten. Hamilton leidt riant met 205 punten, Bottas is tweede met 161 punten. ,,Ik denk dat we als team alles goed gedaan. Die pitstop van 1,9 seconde was ook mooi. Dat kunnen de monteurs goed; ze trainen er ook echt op. We hebben het resultaat gemaximaliseerd en normaal gesproken moeten we ook de komende races weer om het podium kunnen meedoen, zoals we het hele jaar al hebben gedaan.”