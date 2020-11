Verstappen na tweede plek in Bahrein zeer kritisch op team en Albon

,,Ik vond ons vandaag niet scherp met de strategie", zei Verstappen tegenover Ziggo Sport. ,,Tijdens de eerste run hadden we eerder naar binnen moeten gaan. Mercedes ging nu als eerste, waardoor ze twee seconden pakten op ons. Toen moesten we naar de harde band en dat ging goed.”



Toch ging het vervolgens mis, want een pitstop van Verstappen duurde ruim vijf seconden. Een zeldzaamheid bij Red Bull Racing. We hadden een langzame pitstop en daarna een pitstop die ik niet helemaal snap, zo laat. We hadden de snelste ronde al en we hadden al een rode vlag gehad, ik snap niet waarom we die derde stop hebben gedaan. Ik zeg niet dat we Hamilton anders verslagen hadden, maar we hadden het als team beter kunnen doen qua strategie.”



Dat ploeggenoot Albon door de late problemen van Sergio Pérez als derde eindigde, zorgde ook niet voor veel blijdschap bij Verstappen. ,,Daar kan ik duidelijk over zijn. Hij rijdt 40 seconden achter zijn teamgenoot, dus dat is niet heel goed toch? Dat mag ik toch gewoon eerlijk zeggen? Het is natuurlijk een mazzeltje ook door het uitvallen van Pérez, maar voor Alex is het wel mooi dat hij op het podium eindigt.”