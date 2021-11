Verstappen na schitterende inhaalactie geen moment in de problemen: ‘Het was een topwedstrijd’

,,De start zelf was oké en daarna kon ik een goede slipstream pakken", blikte Verstappen terug voor de microfoon van Ziggo Sport. ,,We gingen met drie man naar de eerste bocht en daar ging het erom als laatste te remmen. Ik weer waar ik dat hier moet doen, dus dat komt wel goed. Het was weer een topwedstrijd hier in Mexico.



,,Het was een beetje jammer van gisteren, maar we kregen het niet voor mekaar met de banden. Hoe dan ook had ik er veel vertrouwen in dat het vandaag goed zou komen, maar je moet er wel nog even voorbij zien te komen. Het was cruciaal om ze meteen te pakken.”