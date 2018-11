Verstappen: Na Mexico is alles mogelijk

Verstappen maakte er in 2016 een geweldige show van in Brazilië. De Limburger haalde in de regen de een na de ander in met spectaculaire manoeuvres. Vorig jaar kon hij zich niet bijzonder onderscheiden en eindigde hij als vijfde. ,,Ik heb al veel mooie inhaalacties gemaakt op Interlagos, dus hoop dat het weer een enerverende race wordt. Je hoort de Braziliaanse fans enorm goed en omdat de krappe startgrid zo dicht bij de tribune ligt, kun je hun gejuich horen als je op de grid staat.''



De Nederlander staat vijfde in het kampioenschap. Hij heeft door zijn sterke optredens in de tweede seizoenshelft (vijf keer het podium in zeven races) nummer vier Valtteri Bottas (Mercedes) in zicht; het verschil is 11 punten. De wereldtitel is al vergeven aan de Brit Lewis Hamilton (Mercedes).