Verstappen na het voorbeschouwen nu wel klaar voor actie

Door Arjan Schouten



Twee zinsnedes die Max Verstappen in Australië opdreunt in zo’n beetje al zijn antwoorden in het Engels: 'we have to wait and see' en 'difficult to say'. Hij komt zijn afspraken na en geeft netjes antwoorden op alle vragen die hem gesteld worden, maar heel veel origineels levert het niet meer op na twee wintertests waarin hij al dag in, dag uit voor de camera’s moest verschijnen.



De 20-jarige Limburger van Red Bull Racing is na een lange winter zonder serieuze actie wel klaar met al dat voorbeschouwen. Dat slappe gezwam en gestaar in een glazen bol… Hoogste tijd dat hij weer mag racen en dat hij écht een idee krijgt waar hij toe in staat is met de RB14. ,,Niemand weet nu waar ze staan. We kijken naar onze eigen cijfers en de rest blijft afwachten. Dus stel maar niet te veel vragen meer en laat me gewoon mijn ding doen", stelt hij voor. ,,Ik kan nu toch niks meer beantwoorden. Of bijna niks."