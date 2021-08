Verstappen na ‘extreme’ kwalificatie: ‘De fans zijn doorweekt, maar hopelijk waarderen ze dit’

Rik Spekenbrink



Geef Max Verstappen maar een droog Spa-Francorchamps. Met weinig benzine en vol gas over het 7 kilometer lange glooiende circuit, dat is Formule 1 in zijn meest pure vorm voor de Nederlander. Maar van een stevige plens regen is hij ook nooit vies geweest. En die is in de Belgische Ardennen nooit ver weg. Het komt dan aan op vaardigheden, durf en inschattingsvermogen. Op zijn favoriete circuit tekende Verstappen vanmiddag voor zijn eerste pole position. ,,Bij droog weer is deze baan geweldig om te rijden. Nu was het eh, interessant. Niet eng, maar wel erg extreem.”