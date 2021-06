Verstappen moet Mercedessen voor zich dulden in openingstraining

video Indrukwek­kend eerbetoon aan Eriksen in tiende minuut door Belgen en Denen

8:22 Met een emotioneel eerbetoon van het publiek en de spelers werd er vanavond in het duel tussen Denemarken en België stilgestaan bij het drama van voetballer Christian Eriksen. De Deense supporters hadden opgeroepen om in de tiende minuut te klappen voor de nummer 10 van de nationale ploeg, die in het ziekenhuis vlakbij stadion Parken ligt. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.