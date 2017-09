Verstappen mikt in Singapore op 'podium of meer'

Door Rik Spekenbrink



Daarnaast heeft het team afgelopen weken een paar updates gedaan die de downforce en het vermogen ten goede moeten komen. ,,Ik kijk erg uit naar de race'', zei Verstappen vanmiddag bij zijn persmoment. ,,In Monaco, een vergelijkbaar circuit, waren we al competitief. En die auto was zeker niet zo goed als die van nu. Als alles klopt, gaan we meedoen om het podium, dat is reëel. En ik hoop op meer'', doelde hij uiteraard op het hoogste treetje. Daniel Ricciardo sprak eerder op de dag dezelfde woorden.

Wel gaf de Nederlander toe dat de kwalificatie zaterdag van groot belang is. Inhalen was op het smalle circuit al moeilijk, met de bredere auto’s van dit jaar is het volgens hem 'haast onmogelijk'. ,,Als je bijvoorbeeld twee Mercedessen voor je hebt, kan de één zich opofferen voor de ander en zit je klem. Dus een pole position is altijd handig.''