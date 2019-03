Verstappen met Hamilton en Vettel in eerste persconferentie

Ook Aru en Novak verlaten Pa­rijs-Ni­ce

15:36 Fabio Aru heeft vandaag tijdens de derde etappe Parijs-Nice verlaten. De Italiaanse renner van UAE Emirates is niet fit en gaf op. Aru, die in 2015 de Ronde van Spanje won, wacht al sinds de Tour de France van 2017 op een zege. In Parijs-Nice was hij na twee dagen al vrij kansloos voor een goede eindklassering.