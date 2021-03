Verstappen: ‘Mercedes wil graag dat mensen denken dat wij de favoriet zijn’

Formule 1Start Mercedes zondag weer als favoriet aan het nieuwe Formule 1-seizoen, of heeft Red Bull de beste papieren. Voor Max Verstappen is het duidelijk. ,,Ik begrijp het enthousiasme, maar hoe zou Mercedes niét de favoriet kunnen zijn na zeven wereldtitels op rij?’’

In een voorbeschouwing van zijn werkgever Red Bull Racing is Max Verstappen kraakhelder als het over de favorietenrol gaat voor komend seizoen. Ja, zijn team maakte een geweldige indruk bij de testdagen in Bahrein. En ja, Mercedes begon er bepaald niet imposant aan het nieuwe racejaar. ,,Maar het aantal rondjes daar zegt natuurlijk niets over pure prestaties’’, benadrukt Verstappen.

De Limburger ziet dat meer en meer naar hem gekeken wordt, als de titelstrijd aan bod komt. ,,En ik snap ook dat mensen opgewonden zijn en denken dat we dit alleen maar roepen nu, maar Mercedes is écht nog steeds de favoriet. Hoe kunnen ze dat niet zijn na het winnen van zeven wereldtitels op rij?"

Dat Toto Wolff en Lewis Hamilton continue naar Red Bull wijzen, het past allemaal prima in het spel richting de eerste actie op het asfalt. Verstappen: ,,Ik ben er zeker van dat Mercedes graag wil dat mensen denken dat wij de favoriet zijn en dat ze ons graag met druk willen opzadelen. Maar de focus ligt bij ons alleen op onszelf. Iedereen mag er zeker van dat iedereen in ons team en bij Honda er alles aan doet om sneller te zijn dit jaar. Elk seizoen is een nieuwe kans om ze te verslaan. Maar het zou dom zijn om te verwachten dat dit gevecht gemakkelijk wordt, door alleen te kijken naar de wintertests en op grond daarvan te denken dat wij voorop liggen.”

Pas zaterdag tijdens de kwalificatie in Bahrein gaat de wereld echt zien hoe de verhoudingen nu zijn. ,,Ik kan niet wachten tot we allemaal gaan pushen in Q3, dat is wanneer je iedereen op volle kracht ziet en hét moment om te zien wie qua prestaties weer een stap gezet heeft.”

