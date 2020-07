Verstappen: ‘Mercedes is sterk, maar wij ook’

Door Arjan Schouten



Natuurlijk was die eerste afspraak van het seizoen vorige week een klein drama. Totaal niet voorzien, een ramp. Het slechtste scenario bij de opener van wat het jaar van de waarheid moest worden. Maar de ook in deze krant vervolgens getrokken conclusies over werkgever Red Bull Racing, dat na een aanloop vol vertrouwen weer de opgeklopte verwachtingen niet waar kon maken, hadden Max Verstappen (22) nogal geïrriteerd.



,,Dat we hebben lopen pochen, wat totaal niet zo is. Ja, we vallen de eerste race uit door een klein dingetje. Maar ik denk nog steeds dat we de allerbeste voorbereiding hebben gedraaid. En ik weet dat dus van binnenuit het team’’, aldus de Nederlander, die na de race in de omgeving van de Red Bull Ring bleef.