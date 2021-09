Verstappen maakt uitstekende indruk in laatste vrije training op Zandvoort

LIVE | Rosberg spreekt van spectacu­lair rondje Verstappen, aftellen naar kwalifica­tie

14:07 Op het circuit van Zandvoort is de tweede racedag in volle gang, met de Formule 1 natuurlijk als absolute hoogtepunt. Na de derde vrije training (12.00 uur) strijden Max Verstappen & co vanaf 15.00 uur om pole position. Mis via ons liveblog de hele dag door niets van het racespektakel vanaf Zandvoort.