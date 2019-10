Verstappen maakt indruk met tweede tijd, Mercedes blijft achter

Keuken Kampioen Divisie Olij in Kerkrade held en schlemiel bij opnieuw verliezend NAC

22:25 Voor de derde keer op rij slaagde NAC er niet in om te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. In de uitwedstrijd tegen Roda JC (3-2) was er een hoofdrol voor doelman Nick Olij, die een strafschop stopte én er één veroorzaakte.