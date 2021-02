Verstappen maakt eerste meters in nieuwe auto RB16B: ‘Geeft een geweldig gevoel’

De regels van de Formule 1 verbieden testwerk in de nieuwste wedstrijdbolide en staan alleen wat promotierondjes toe. De coureurs mogen voor het eerst serieus rijden in de auto voor dit seizoen tijdens de officiële testraces in Bahrein van 12 tot en met 14 maart.

Testen in een minstens twee jaar oude auto mag wel, dus stapte Verstappen eerst in de bolide van Red Bull uit 2019. ,,Ik heb eerst in de RB15 gereden. Het was om er even in te komen na de winterpauze”, zei Verstappen, die vorig jaar de laatste race in Abu Dhabi op 13 december won. ,,Daarna ben ik in de nieuwe auto gesprongen, de RB16B. Op dit soort dagen gaat het er vooral om jezelf vertrouwd te maken met de auto en de motor en ervoor te zorgen dat alles soepel draait. Ik wil zo goed mogelijk voorbereid zijn op de testraces in Bahrein.”