Verstappen maakt droom van Horner waar

De Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton domineerden de kwalificatie, maar beiden vielen in de race uit met technische problemen. Met Verstappen op de vierde startplek en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo op de zevende durfde Horner aanvankelijk niet te denken aan de eerste zege van zijn renstal op het thuiscircuit in Spielberg.



,,Applaus voor alle mensen in de fabriek, zij hebben een bijzonder goede racewagen geproduceerd. Deze dag is van hen, van Max, van het team, van Red Bull en natuurlijk van Dietrich Mateschitz. We zijn allemaal heel blij voor hem'', zei Horner over de grote baas van Red Bull.