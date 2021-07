Verstappen ligt niet wakker van sprintrace: ‘Het gaat erom dat ik die drie extra punten pak’

Door Marijn Abbenhuijs



Of hij angst had om schade op te lopen op de dag vóór de Grand Prix van Groot-Brittannië? Of hij het niet jammer vond dat het winnen van de traditionele kwalificatie nu geen poleposition meer oplevert? Of hij het allemaal ook zo spannend vond, dat nieuwe onderdeel tijdens het Formule 1-weekeinde op Silverstone? Max Verstappen ontkwam er daags voor de eerste vrije training in Northamptonshire niet aan. Hij werd bestookt met vragen over de sprintrace, de extra wedstrijd tussen de kwalificatie en de grand prix in.