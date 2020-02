Verstappen legt meeste rondjes af, Bottas de snelste in ochtendsessie

In de middagsessie duikt Alexander Albon in de nieuwe RB16, dus voor Verstappen zit de eerste testweek erop. De middagsessie begint om 14.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Volgende week zijn er nog drie testdagen op het circuit in Barcelona.

Valtteri Bottas was veruit de snelste in de ochtendsessie. De Finse coureur van Mercedes zette een rondetijd neer van 1:15,732. Dat is de beste tijd in deze eerste testweek voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Vanmiddag duikt wereldkampioen Lewis Hamilton nog in de nieuwe Mercedes, dat nu al weet dat hun nieuwe foefje, het Dual Axis Systeem (DAS), volgend jaar niet zal zijn toegestaan in de Formule 1.