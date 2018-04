Verstappen lacht om PSV en gelukskoekjes

Max Verstappen was bijzonder goed geluimd na de kwalificatie in Sjanghai. Dat zijn team Red Bull Racing een hoop kopzorgen heeft, doet voorlopig niets af aan zijn humeur. Toen de reporter van Sky hem een Chinees gelukskoekje kwam brengen, grapte Verstappen na het openmaken dat de boodschap op het briefje luidde: 'In de race heb je 100 pk extra.'

Door Rik Spekenbrink

Het eerste koekje had Verstappen nog vriendschappelijk naar zijn ploegmaat Daniel Ricciardo gegooid. Die kon hem beter gebruiken, nadat zijn turbo het eerder op de dag in de derde vrije training had begeven. Met een enorme klap sloeg de Australiër, ook al zeer vrolijk gezien de omstandigheden, het koekje in 1000 stukjes.

Nee, het wil nog niet helemaal vlotten bij Red Bull dit seizoen. Verstappen kon daar ook niet omheen. ,,We komen vermogen tekort en dat de betrouwbaarheid van de motor is verbeterd, valt na vorige week en vandaag ook te betwijfelen.'' Zijn auto was ook niet helemaal in orde, hij miste op bepaalde delen van het circuit net de laatste paar procent vermogen. ,,Er is bijvoorbeeld een bocht die je vol gas kan nemen, maar als ik dicht bij de limiet kom, houdt de motor een klein beetje in. Dat wil je natuurlijk niet, zeker niet in Q3.''

Respectvol

De vijfde plek was dan ook het hoogst haalbare voor Verstappen. Wat niet betekent dat er voor de race morgen niet meer in zit. ,,In het beste scenario is het podium mogelijk. We kunnen vechten met Mercedes'', zei Verstappen over de wagens van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton op de startrij voor hem.

Het voordeel is dat er voor de race meerdere strategieën voorhanden zijn. ,,Ga je voor één of twee stops, en voor welke banden kies je dan? Het zal afhangen van de positie die we hebben na een paar ronden. Het is de vraag of je aanvallend wil eindigen of juist verdedigend.''

Verstappen keek ook nog even terug op de excuses die Hamilton hem eerder deze week aanbood naar aanleiding van zijn opmerking na de vorige race in Bahrein. ,,Heel netjes van Lewis, maar ik had niet anders van hem verwacht, hij is echt heel aardig en respectvol. Je moet ook gewoon elkaar de hand schudden en er overheen stappen.''

