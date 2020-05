Verstappen laat teamgenoot Nederland zien

Verstapen en Albon scheuren in het filmpje door de Rotterdamse haven en vervolgen hun rit over smalle dijkjes, langs windmolens in Maasland, door de bloemenkassen en een bloemenveiling in Naaldwijk. Vervolgens komen ze door de binnenstad van Den Haag, waarna Verstappen ook het strand van Scheveningen aan zijn teamgenoot laat zien. De laatste stop van de rondleiding is het circuit van Zandvoort, waar het zondag oorverdovend stil is.