Verstappen laat Mercedes vol vertwijfeling achter op Silverstone

Door Arjan Schouten



Alsof hij onverslijtbaar rubber onder zijn auto had, zo voortvarend stampte Max Verstappen naar zijn negende zege in de Formule 1. Totaal onverwacht, zelfs voor de coureur van Red Bull Racing. Een tactisch hoogstandje was het, bijzonder welkom na akelig eentonige Mercedes-weken. Mede mogelijk gemaakt door afwijkende banden, waarop Verstappen weer eens liet zien dat hij een meester is in het beheersen van afwijkende situaties.



Steeds zag hij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit seizoen voor zijn neus verdwijnen aan de horizon. Maar voorafgaand aan het tweede weekend op rij in Northamptonshire rook hij een kans. Om te waken voor de sleur in dit curieuze corona-seizoen zonder publiek, besloten de hoge heren van bandenleverancier Pirelli een extra element toe te voegen aan de tweede race op Silverstone: zachtere banden. Waar vorige week nog traditioneel werd gekozen voor de drie hardst mogelijke compounds (C1, C2 en C3) koos Pirelli voor de 70th Anniversary Grand Prix bewust voor C2, C3 en het ‘onbekende’ C4. Alles een tikkeltje zachter en kwetsbaarder dus. En dat een week na een race waarin Mercedes zelfs op de meest robuuste banden al grote problemen had.