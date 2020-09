Verstappen knap tweede in Rusland, negende GP-zege voor Bottas

Maar op dat moment kreeg Hamilton te horen dat hij een tijdstraf van twee keer vijf seconden aan zijn broek had. In zijn outlap, op weg naar de grid, had hij op de verkeerde plek op de baan proefstarts gemaakt. Zo kreeg het toch al verre van vlekkeloze raceweekeinde van de Britse wereldkampioen een nieuwe optater, door een tamelijk amateuristische fout van rijder én team. Omdat Hamilton op de zachte band was gestart, moest hij bovendien als eerste van de top drie naar binnen. De bandenwissel, na tien lange seconden wachten, deed hem voor even terugzakken naar plek elf.



Bottas nam de leiding dus over en vergrootte ronde per ronde zijn marge op Verstappen. Die ging in rondje 26 naar binnen voor nieuwe banden. De stop kwam met 1.9 seconden in de buurt van het wereldrecord, in handen van Verstappen en Red Bull zelf. Bottas reageerde direct en bleef de grote favoriet om de wedstrijd te winnen.