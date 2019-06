Verstappen klokt vijfde tijd in rustige training, Leclerc opnieuw de snelste

Vandaag gebeurde er een stuk minder op het Oostenrijkse circuit. Geen enkele coureur kwam echt in de problemen. Voor Verstappen eindigde de sessie echter niet geheel volgens plan. ,,De veranderingen die we hebben doorgevoerd werken niet goed’’, liet hij zijn team weten over de boordradio. Na een kort bezoek aan de pitstraat kon hij zijn training afmaken, dus het is de vraag of dit grote gevolgen heeft voor de kwalificatie van later vandaag (15.00 uur).