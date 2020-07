Verstappen klokt snelste tijd, Hülkenberg negende bij rentree

Tot verrassing van menig Formule 1-fan zat Hülkenberg om klokslag 11.00 uur (plaatselijke tijd) ‘gewoon’ in de wagen toen de eerste oefensessie op Silverstone van start ging. Na iets meer dan tien minuten rolde ‘de Hulk’ uit de pitbox, waar nog altijd de naam van Perez boven stond. Negentig toch wat behouden minuten later stond Hülkenberg op P9.



Hülkenberg zag hoe het raceweekend dramatisch begon voor het team van Alfa Romeo. In een tijdspanne van amper twee minuten maakten zowel Kimi Räikkönen als Antonio Giovinazzi schuivers. Die van de Italiaan zorgde voor de meeste schade, want vanwege het vuil dat hij achterliet op de baan werd de rode vlag gezwaaid. Giovinazzi moet zich tevens bij de stewards melden omdat hij met het doorrijden naar de pitstraat andere coureurs in gevaar zou hebben gebracht.