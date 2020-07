Verstappen jaagt weer op hoofdrol in Hongarije: ‘Circuit technischer dan Oostenrijk’

,,Ik kijk ernaar uit, aangezien Hongarije een erg leuke baan is om op te rijden in auto’s met veel downforce”, liet de 22-jarige Limburger weten. ,,Het circuit is technischer dan in Oostenrijk. Er zijn meer bochten en als je er één niet goed ingaat, dan lig je ook voor de volgende bocht in een verkeerde positie. De afstelling van de auto zal heel belangrijk zijn, zoals altijd. We hebben veel balans nodig, maar zeker ook een auto die in de bochten op de juiste manier reageert. We gaan zien waartoe we in staat zijn.”