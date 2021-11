Verstappen in prima stemming ‘na best een goede dag’, Hamilton weer het gras in

Samenvatting VT2Max Verstappen heeft van begin tot eind gedomineerd in de tweede vrije training in Mexico. Hij verbeterde tot vier keer toe zijn eigen snelste rondetijd en lijkt klaar voor de strijd met Mercedes op het sfeervolle Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad.

In de eerste vrije training waren Valtteri Bottas en Lewis Hamilton nog sneller, maar in de tweede sessie was Verstappen met zijn rondetijd van 1.17,301 duidelijk de snelste. De leider in de WK-stand bleef Bottas (0,4 seconden) en Hamilton (0,5 seconden) ruimschoots voor.

Hamilton belandde ook tijdens de tweede oefensessie buiten de baan in het gras. Tijdens de eerste vrije training overkwam hem dat ook en daarna keerde hij op onreglementaire manier terug op het circuit. Dat kwam hem op een reprimande van de wedstrijdleiding te staan.

Programma voor dit weekend

• Zaterdag 18.00 uur - 19.00 uur: derde vrije training

• Zaterdag 21.00 uur - 22.00 uur: kwalificatie

• Zondag 20.00 uur: Grand Prix van Mexico De Fin Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ontving voor dezelfde overtreding eveneens een waarschuwing na de eerste sessie. Na drie reprimandes in een seizoen volgt een gridstraf van tien plaatsen terug, maar voor beide coureurs betrof het de eerste waarschuwing in deze jaargang.





De tweede vrije training werd een vervelende voor Lando Norris en Daniel Ricciardo, die allebei problemen hadden met hun versnellingsbak. Norris zette zelfs helemaal geen tijd neer, Ricciardo kwam nog tot een vijftiende rondetijd.

Verstappen won de Grote Prijs van Mexico in 2017 en 2018, twee jaar geleden was Hamilton er de laatste winnaar. Verstappen is naar Mexico-Stad afgereisd met een voorsprong van twaalf punten op Hamilton, de kampioen van de afgelopen zeven jaar in de Formule 1. Volgende week verhuist het Formule 1-circus naar Brazilië. De beslissing in de bloedstollende titelrace zal daarna vallen in het Midden-Oosten, waar achtereenvolgens in Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi geracet zal worden.

Verstappen was na zijn geslaagde tweede vrije training in een prima stemming. ,,We hadden best een goede dag”, concludeerde de Nederlandse kopman van Red Bull voldaan op Verstappen.com. ,,We probeerden de hele tijd de auto te verbeteren en beter aan te laten voelen. In de eerste vrije training was de baan nog erg vies, maar dat was in de tweede training al een stuk beter.”

Verstappen had weinig reden tot klagen over zijn bolide. ,,De auto werkte erg goed, er zijn natuurlijk dingen waar we naar moeten kijken. We zijn nooit helemaal tevreden want er zijn altijd dingen die beter kunnen. We hebben er een goed gevoel bij, maar zaterdag moeten we er staan. Er zijn nog wat dingen om naar te kijken, maar het is een positief begin van het weekend.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sergio Pérez noteerde net als in de eerste vrije training de vierde tijd. De coureur van Red Bull kan zondag de eerste Mexicaan worden die in eigen land de Formule 1-race wint. Hij zit echter in een lastige situatie. Mogelijk moet Pérez zijn kansen opofferen voor Verstappen, die elk punt kan gebruiken in zijn strijd om de wereldtitel met Hamilton. ,,Of ik dat doe? Het hangt van de situatie af”, liet Pérez weten. ,,Dergelijke beslissingen worden altijd in het heetst van de strijd genomen. Ik weet zeker dat het hele team, echt iedereen, mij dit succes in mijn eigen land gunt. Iedereen steunt mij. Maar ik begrijp dat er meerdere belangen spelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Max Verstappen was de snelste in VT2, Lewis Hamilton ging weer even het gras in. © AFP, EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.