Verstappen in Oostenrijk: top en flop

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 9: de Red Bull Ring in Spielberg bei Knittelfeld.

Door Rik Spekenbrink



Optredens: 3

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 5de

Beste race-resultaat: 2de

Aantal WK-punten: 22

Het is nauwelijks meer voor te stellen, toch is het maar drie jaar geleden dat Toro Rosso – in de praktijk – even het eerste team was van de Red Bull-racefamilie. Het was in 2015 crisis bij beide teams. Zeker bij het vlaggenschip, Red Bull Racing. Kijk naar de kwalificatie van de Grote Prijs van Oostenrijk. Daniil Kviat en Daniel Ricciardo klokten de respectievelijk 15de en 18de tijd. En Toro Rosso? Max Verstappen startte vanaf plek 7, Carlos Sainz vijf plekjes daarachter.

De vier punten die Verstappen op zondag veiligstelde voor Red Bull, waren dan ook zeer welkom in de thuisrace van het team, met de grote topman Dietrich Mateschitz uiteraard als eregast. De Nederlander kende bij zijn eerste optreden op de Red Bull Ring een foutloos weekeinde. Hij had zich, misschien wel voor het eerst, echt nadrukkelijk met de afstellingen van zijn Toro Rosso bemoeid. Dat leidde al tot een keurige kwalificatie – gedeeltelijk op een natte baan - gevolgd door een prima race. ,,Onze auto was hier heel goed. Zelf heb ik me ook verbeterd. Ik ben met meer dingen bezig, heb dingen op stuur veranderd om de auto beter in balans te krijgen.”

Volledig scherm Max Verstappen op het podium in Oostenrijk in 2016. © Getty Waar Verstappen in 2015 voor de tweede keer punten scoorde, boekte hij een jaar later zijn tweede podiumplek in de Formule 1. Inmiddels rijdend voor het A-team werd de Limburger na een zinderend slot tweede. In zijn speciale Lederhosen-racepak spoot Verstappen de champagne richting de duizenden naar Spielerg afgereisde Nederlanders.



Verstappen haalt teamgenoot Ricciardo in de tweede ronde in, stoomt door naar voren en lijkt lange tijd af te koersen op een derde plek. Maar in de laatste ronde botsen voor hem de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De Brit kan door, de Duitser ziet Verstappen passeren. ,,Een geweldig resultaat voor mij en het team.”

Dramatische start

Hoeveel bodems heeft de gifbeker van Max Verstappen nog, is de eerste zin van het raceverslag in het AD van 10 juli 2017. Een haperende koppeling met een dramatische start tot gevolg en daarna een touché in bocht één. Dat was het korte verhaal van de derde Grand Prix van Oostenrijk voor de Nederlander. Het was de derde ‘DNF’ voor Verstappen op rij en de vijfde van het seizoen. En ook al kon hij er niets aan doen, het voelde als een sportieve ramp, met die enorme oranje gekleurde Max Verstappen-tribune langs het circuit.

Door zijn slechte start kwam Verstappen in het gedrang. Daniil Kviat ramde Fernando Alonso, die tikte Verstappen weer aan, einde oefening. ,,Maar ook zonder die crash had ik nooit de finish gehaald”, erkende Verstappen. ,,In de formatieronde schudde die auto al alle kanten op. En bij de start begon de koppeling te trillen, dus waarschijnlijk was er toen al iets kapot en had ik hem sowieso niet uitgereden.” Om moedeloos van te worden. ,,Dit moet nu wel een keer ophouden, zeg. Je denkt wel steeds van: hoe lang gaat dit nog duren? En hoe nu verder? Het is ook steeds wat anders, hè. Dat kan je ook niet zomaar oplossen.”