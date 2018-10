Verstappen in Japan: twee keer tweede, nooit uitgevallen

Het was de week na het veelbesproken ‘no’ van Max Verstappen in Singapore. Hij weigerde daar teamgenoot Carlos Sainz te laten passeren. Met dat soort teamorders hoef je bij hem niet aan te komen. Maar het zat de Spanjaard, die aanvoelde op het tweede plan te raken bij Toro Rosso, niet lekker. In aanloop naar de grand prix van Japan ging hij via de pers het verbale gevecht aan met zijn teamgenoot. Die sprak liever met zijn rechtervoet. Gestart vanaf plek 17 doemde in de slotfase van de race de auto van zijn rivaal op. Aan precies één poging had Verstappen genoeg om Sainz in te halen. Nee, daar was geen teamorder aan te pas gekomen, vertelde hij na afloop. ,,Dat wilde ik ook niet, ik wilde hem gewoon zelf inhalen.” Zo werd de Nederlander negende, pakte twee punten voor het kampioenschap en deelde hij een nieuwe tik uit aan zijn ploegmaat.

Protest

Het is uren na de race en Verstappen zit al in de ‘Shinkansen’, de hogesnelheidstrein naar Tokio, als hij zeker weet dat zijn tweede plek ook de officiële uitslag heeft gehaald. Dat zit zo: Lewis Hamilton heeft de Nederlander in de voorlaatste ronde geprobeerd in te halen. De Brit wil, met het oog op de titelstrijd, liever tweede worden dan derde. Maar Verstappen verdedigt fel, Hamilton schiet buitenom en blokkeert. Dat was gevaarlijk, vindt Mercedes. Het team dient een protest in. Omdat Verstappen al in de trein zit, en ook Hamilton het circuit al heeft verlaten, lijkt het er even op dat de wedstrijdleiding de twee pas kan horen over het incident bij de volgende race, twee weken later. Maar dan ineens trekt Mercedes het protest weer in. Op voorspraak van Hamilton, meldt de coureur. ,,Toen ik hoorde dat het team protesteerde, heb ik gezegd dat wij zo niet in elkaar zitten.” Tekst gaat verder onder de foto...

Beste bestemming

Cijfermatig gezien is Suzuka één van de beste bestemmingen voor Verstappen. Want ook vorig jaar werd hij er tweede. ,,Eigenlijk tot mijn eigen verbazing”, zei de Nederlander vorige week in Sotsji daar overigens nog over.



Oké, er was een meevallertje, Sebastian Vettel had vanaf de start problemen en kon door Verstappen, gestart vanaf plek 4, eenvoudig worden ingehaald. Zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo had er op dat moment al aan moeten geloven. Alleen Lewis Hamilton was te snel, al gaf de Brit na afloop aan dat de Red Bull af en toe wel heel groot werd in zijn spiegel. ,,Max reed buitengewoon sterk. Ik dacht de hele tijd: jeez, die gozer achter me is zoveel jonger. Ik moest me echt vermannen, laten zien dat dat ik ook nog jong van geest ben en hem voorblijven.”



Zo vervolgde de Limburger na zijn klinkende zege in Maleisië met een tweede plek in Japan. Suzuka en Verstappen, het is bepaald geen slecht huwelijk.