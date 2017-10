Verstappen: In de regen en in droog weer kunnen we scoren

De Grand Prix-winnaar van afgelopen zondag kon tijdens de eerste trainingssessie vooral informatie halen uit de langere runs, omdat de snellere kwalificatierondjes werden gedwarsboomd door een rode vlag. ,,Het was een positieve dag. Tijdens mijn korte runs in de eerste vrije training kon ik mijn snelheid niet echt laten zien door de rode vlag, maar de lange runs zagen er positief uit. Op dit moment staan we nog iets achter op Mercedes, maar de temperatuur zou zondag omhoog gaan en dat is in ons voordeel."