Verstappen: ‘Ik won 300 euro in het casino en kom er nooit meer terug’

Door Arjan Schouten



En toen ging het opeens over het casino, tijdens het perspraatje met Max Verstappen. De stap van risicovol rijden op het ‘loterij-circuit’ van Monaco naar het befaamde Monte Carlo Casino bleek snel gemaakt.



Of Verstappen, woonachtig in Monaco, er wel eens binnen was geweest, vroeg een Engelse journalist. Het had werkelijk niks met bandenkeuzes, voorvleugels, set-ups of pitstop strategie te maken, maar het was veruit de best gekozen vraag van de dag. Want boven op de partyboot van Red Bull Racing begon Verstappen in de jachthaven van Monaco aan een verhaal waar zijn gehoor binnen de kortste keren massaal om stond te schateren.