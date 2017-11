Verstappen: Ik voel me nog heel fris, ben nog hongerig

Door Arjan Schouten



Hoe het met het zelfvertrouwen van Max Verstappen is, na twee zeges en een derde en vierde plaats in de laatste vier raceweekeinden. ,,O, dat is gewoon nog hetzelfde’‘, beweert hij onbewogen in de paddock van Interlagos. ,,Het is niet dat ik die resultaten nodig heb voor mijn zelfvertrouwen. Al voelt het natuurlijk hartstikke goed.''



Zo lang was dit seizoen drama. Of om in Verstappen-termen te blijven: helemaal ruk. Maar nu de winter nadert, rijdt de Limburger materiaaltechnisch eindelijk op volle sterkte. ,,En als je auto dan goed is aan het einde van het seizoen, dan mag dat seizoen voor je gevoel nog wel even duren’‘, zo ervaart hij.