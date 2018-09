Verstappen: Ik had een paar mm meer ruimte kunnen geven

VideoEen dag later is Max Verstappen het nog steeds niet eens met zijn tijdstraf na het contact met Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Italië, maar hij is al wel wat milder. ,,Ik had hem een paar mm meer de ruimte kunnen geven. Al staat hij nog steeds op de witte lijn. Natuurlijk maak je het zo krap mogelijk, want ik wil die bocht ook goed insturen'', zei Verstappen vanavond bij Peptalk van Ziggo Sport.