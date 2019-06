Verstappen: Hopelijk vechten voor laatste podiumplek

Max Verstappen hoopt dat hij morgen in de Grand Prix van Frankrijk het gevecht aan kan met beide Ferrari’s. Startend vanaf plek vier is het laagste treetje van het podium zijn doel. Want op Mercedes staat in Le Castellet geen maat.

Door Rik Spekenbrink

Lees ook Verstappen start als vierde aan race, pole voor Hamilton Lees meer

Ook in de kwalificatie had Verstappen naar eigen zeggen dichter bij de derde plek van Charles Leclerc kunnen zitten. Maar in de laatste paar bochten van zijn finalerun, voelde er iets niet helemaal goed. ,,De auto gedroeg zich wat vreemd, geen idee waarom, we gaan nu de auto helemaal checken.”



Maar met een plek op de tweede startrij voor de race van morgen mocht Verstappen uiteraard niet klagen. Normaal gesproken had hij als vijfde gestart, maar Sebastian Vettel kreeg de boel niet op orde in de kwalificatie en noteerde slechts de zevende tijd. ,,Maar ik verwacht dat die er wel door gaat komen in de race. Ik hoop dan met de beide Ferrari-mannen het gevecht aan te kunnen.” Als het gaat om de racesnelheid van zijn Red Bull, heerst er bij het team wel vertrouwen dat dat kan. Verstappen verwacht daarnaast dat hij van beide McLarens achter zich in de race niet veel te vrezen heeft.

Dat het gat met de pole position van Lewis Hamilton in de kwalificatie met een goede seconde is opgelopen ten opzicht van vorig jaar, verbaasde Verstappen ogenschijnlijk niet. ,,Ik zeg toch steeds al dat onze auto wat minder is dan vorig jaar?” De nieuwe motor en aanpassingen aan de wagen zelf brengen daar vooralsnog geen verandering in. ,,Maar dit is ook gewoon geen ideaal circuit voor ons. Dat was het vorig jaar ook niet.”