Verstappen hoopt op kletsnatte Grand Prix in São Paulo

De twintigjarige Limburger stal vorig jaar de show in São Paulo, waar de regen tijdens de race met bakken uit de hemel kwam. Verstappen wist zich via onwaarschijnlijke inhaalacties op te werken naar de derde plaats. Een inhaalmanoeuvre buitenom bij de latere wereldkampioen Nico Rosberg leverde de Nederlander de prijs op van de mooiste inhaalactie van het jaar.

,,Vorig jaar was genieten op Interlagos'', zegt Verstappen. ,,Zoals je begrijpt hoop ik op een nat raceweekeinde, omdat we in droog weer minder sterk zijn op dit circuit. Vooral door de hoogteverschillen op het rechte stuk komen we te kort.''