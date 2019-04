Verstappen: ‘Hoop dat we later dit seizoen nog grote stappen zetten’

,,Mijn vierde plaats in China was een prima resultaat qua punten, maar verder gebeurde er tijdens de race weinig”, blikt Verstappen bij Ziggo Sport terug op afgelopen weekend. ,,Op dit moment hebben we gewoon de snelheid nog niet, dus dan moet je zorgen dat je zoveel mogelijk punten pakt. Het is nog een heel lang seizoen, dus we hopen dat op een gegeven moment de upgrades komen en dat we dan echt mee kunnen doen.”