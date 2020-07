Verstappen: Hoe lang dit seizoen ook wordt, de benadering blijft hetzelfde

Door Arjan Schouten



Alles is anders, dit Formule 1-seizoen. Dat bewees de eerste media-dag in Oostenrijk meteen. Max Verstappen blikte er vooruit op de eerste race van 2020 in een speciale video-persconferentie op de Red Bull Ring, met een wit mondkapje voor zijn mond. ,,Of ik het racen gemist heb? Totaal niet”, begon hij nog grappend, zijn glimlach verbergend achter het mondkapje. En dan serieus: ,,Nee, natuurlijk, ik heb het racen enorm gemist. Je blijft het allemaal wel onderhouden op de sim thuis, maar dat wordt op een gegeven moment wel een beetje saai. Dus ik ben blij dat we hier weer terug zijn om te doen waar we zo van genieten.”

Racen, voor het kampioenschap. Op echt asfalt. En meteen op zijn ‘thuiscircuit’. De race in Zandvoort, daar moet hij nog een jaartje op wachten. En het Honda-feestje in Japan gaat ook niet door. Maar het seizoen trapt wel af met twee keer de Red Bull Ring, waar hij de laatste twee seizoenen won. ,,Maar dat geeft me nog geen garanties voor dit jaar”, beseft Verstappen. ,,We gaan er natuurlijk wel voor om elke race te winnen, maar laat ik eerst maar weer eens zo snel mogelijk comfortabel worden in de auto.”

Het vreemde is dat Verstappen in zijn zesde jaar in de koningsklasse start aan een seizoen vol vraagtekens. Zo heeft ook de Nederlander nog geen idee hoeveel races dit seizoen gaat hebben en waar allemaal nog geracet kan worden na de acht Europese afspraken die ingepland zijn. ,,Maar of het er nou 8, 15 of 22 worden, mijn aanpak verandert niet”, weet Verstappen nu al. ,,Een keer niet finishen, dat wil je nergens. En je gaat sowieso altijd voor het best mogelijke resultaat, zonder bizarre risico’s te nemen. Dus de benadering blijft vrij gelijk. Ik zou niet weten waarom dat nu opeens anders zou zijn.”

Waar hij nu staat? Verstappen heeft eigenlijk geen idee. ,,Alle verbeteringen aan de auto die al ingecalculeerd waren, hebben we ook met alle vertraging die we gehad hebben toch door kunnen voeren. Dus dat is positief. Maar laten we maar gewoon op de baan gaan kijken waar we staan. Altijd beter dan er over blijven praten.”

