Verstappen: Het is tijd dat de jonkies het overnemen

De Limburger hoopt dat hij en Ferrari-coureur Charles Leclerc volgend jaar voor de titel strijden en Hamilton van de troon stoten. De Brit veroverde dit jaar voor de zesde keer de wereldtitel. ,,Lewis wordt een jaartje ouder, dus hij zal een keer stoppen. Eerlijk gezegd zal het meer aan Mercedes liggen dan aan Hamilton. Als dat team weer een dominante auto bouwt, dan zal Lewis blijven winnen."



Dus is het zaak dat Red Bull in 2020 met een auto komt die beter en sneller is, meent Verstappen. ,,Dit jaar was een doorbraak voor onze motorleverancier Honda. Ik denk dat we op de goede weg zijn. In motorisch vermogen doen we bijna niet meer onder voor Mercedes, dus het ziet er voor volgend jaar veelbelovend uit", sprak de Nederlander op de bijeenkomst waar hij het Nederlandse bedrijf CarNext.com als nieuwe persoonlijke sponsor presenteerde.