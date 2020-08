Verstappen: ‘Heel erg blij met tweede plek’

Vierde jaar op rij Kritiek op Guardiola zwelt aan na ‘heilig­schen­nis’ in Lissabon: ‘Hoeveel kansen nog, Pep?’

17:46 Het tijdperk van trainer Pep Guardiola bij Manchester City dreigt in mineur te eindigen na de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League tegen Olympique Lyon gisteravond. De nummer zeven van Frankrijk won in Lissabon met 3-1 en de kritiek op Guardiola is niet mals.