Verstappen heeft veel last van Mazepin, maar begint weekend toch met snelste tijd

Zoals we dit seizoen al vaker van hem hebben gezien, koos Max Verstappen er wederom voor wat langer te wachten dan veel concurrenten. Vanuit de pitbox merkte de Nederlander ongetwijfeld al op dat de baan nog wat stoffig was, maar na tien minuten begon hij er dan toch aan. Verstappen hield vervolgens lang vast aan de gele banden, voordat hij in het laatste kwartier dan toch overstapte op de snellere softs. Nadat hij zijn eerste getimede ronde op deze compound nog moest afbreken omdat Nikita Mazepin in de weg reed, klokte hij even later dan toch de snelste tijd: 1.43,184. Vlak voor het einde van de training had Verstappen opnieuw last van de geplaagde Rus. Max zat wederom middenin een snel rondje, toen Mazepin voor een gele vlag zorgde toen hij spinde en de muur raakte.