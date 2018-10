'Verstappen heeft het seizoen compleet omgedraaid'

Door Rik Spekenbrink



Max Verstappen haalt al een paar maanden het maximale uit iedere race. Trekt hij die lijn door in Suzuka?



Jeroen Bleekemolen: ,,Max heeft het seizoen compleet omgedraaid. Iedereen is vergeten wat er in de eerste races gebeurde. Hij heeft indrukwekkende kwalificaties en races gereden. Alleen Lewis Hamilton komt daarbij in de buurt, relatief gezien. Dat is extreem knap. Hij doet hetzelfde als vorig jaar, toen hij veel pech had met de motor en ook een sterk tweede deel van het seizoen had. Hij zit lekker in zijn vel, heeft vertrouwen. Het verschil met Daniel Ricciardo is echt groot, en dat is gewoon een goede coureur. Dus ik verwacht dat hij het goed gaat doen in Japan. Vermogen is belangrijk, dat is een minpuntje, maar de auto en aerodynamica tellen ook.”

Plooij: ,,Veel zal afhangen van de kwalificatie. Als hij lekker een beetje vooraan kan starten, gaat Max meedoen om het podium. En anders wordt het plek 5, 6. We zijn in Nederland stinkverwend. Veel coureurs doen er een moord voor, plek 5. Maar Max natuurlijk niet. Hopelijk regent het zaterdag. Als het linke soep wordt, is hij heel goed.”

Wat is eigenlijk het mooie van Suzuka, waarom houdt iedereen van deze race?

Bleekemolen: ,,Ik hoorde er ook al die jaren over, maar heb er pas een paar weken geleden voor het eerst geracet. Het was heel bijzonder. Verschrikkelijk hard gaat het, met mooie bochtencombinaties. Een fout kan meteen écht fout zijn, dat maakt het spannender dan veel andere circuits. De lay-out is bijzonder natuurlijk, een soort achtje met een tunnel en een brug. Dat maakt het voor je gevoel een circuit dat linksom én rechtsom gaat, dat heb je nergens anders.”

Plooij: ,,Dit is één van mijn favoriete bestemmingen. Je voelt je hier op en top gast altijd, ik stap met een grote smile het vliegtuig in. Het circuit is fascinerend, iedereen is even aardig en behulpzaam, het eten is goed, alles is schoon. Oké, twee nadelen: je niet poepen met de deur dicht, zo klein is de badkamer. En er zit rijst in je kussen. Maar verder: alles top hier in Japan.”

Die titelstrijd is wel bekeken. Toch?

Bleekemolen: ,,Het lijkt een kwestie van uitrijden voor Lewis Hamilton. Maar daar zit ook het gevaar in, als hij zo denkt, waar ik trouwens niet vanuit ga. En het blijft Formule 1. Het is nooit over, voordat het echt niet meer kan. In het jaar dat Kimi Räikkönen kampioen werd (2007, red.), moest hij de laatste twee races winnen, mocht Lewis Hamilton niet veel scoren en deden ook nog twee anderen mee om de titel. Dit was het minst waarschijnlijke scenario. Maar ik geef toe: het moet raar lopen, wil Hamilton dit nog verliezen. Heel indrukwekkend wat hij en Mercedes laten zien. Een groot gedeelte van het seizoen waren ze niet de snelste. Maar ze pakten wel punten, maakten geen fouten, en nu zijn ze weer zó sterk.”