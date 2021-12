Verstappen heeft bokaal in handen, maar het blijft schuren na spannendste seizoen ooit

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



Na 22 intense gevechten op circuits over de hele wereld waren ze onafscheidelijk geworden. Max en Lewis, Lewis en Max. Maar nu het Formule 1-seizoen erop zit, leeft het koppel gescheiden verder. Want Lewis Hamilton had geen trek in het traditionele afsluitende gala van de FIA in Parijs, daar waar de prijzen worden uitgereikt en het autosportjaar feestelijk wordt afgesloten. De Brit is ‘teleurgesteld, gefrustreerd en gedesillusioneerd’ over de manier waarop hij zondag in Abu Dhabi – in zijn ogen – in de laatste ronde werd beroofd van zijn achtste wereldtitel.