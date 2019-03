Verstappen: Heb laatst nog een dag met Charlie doorgebracht

Het plotselinge overlijden van wedstrijdleider Charlie Whiting (66) houdt ook de coureurs bezig in Melbourne, drie dagen voor de start van het Formule 1-seizoen. ,,Gisteren liepen we nog samen over het circuit en nu dit. Ik kan het amper bevatten.‘’

Door Arjan Schouten

De traditionele persconferentie van de FIA begon vandaag met speciale aandacht voor Charlie Whiting, die vannacht aan een longembolie overleed in zijn slaap. De vijf aangeschoven coureurs kregen allemaal de tijd om even stil te staan bij het schokkende nieuws.

,,Laatst heb ik in Genève nog een dag met Charlie doorgebracht’‘, vertelde Max Verstappen, die daar als straf voor zijn duwpartij vorig jaar in Brazilië moest verschijnen op een congres. ,,We hadden goede gesprekken, die dag. En daarna groetten we elkaar en zei ik tegen hem: zie je in Melbourne. En dan dit... Slechts 66 jaar is hij geworden. Ongelofelijk. Het laat maar zien dat we van elke dag moeten blijven genieten, het kan zomaar afgelopen zijn.‘’

Sebastian Vettel liep gisteren nog over het asfalt van Albert Park met de wedstrijdleider. ,,De eerste bochten liepen we samen op tijdens de track walk en daar sprak ik hem nog even. Dat maakt dit nieuws heel moeilijk te bevatten voor me’’, zo vertelde de Duitser van Ferrari. ,,Ik kende Charlie al zo lang. Hij was een echte ‘drivers man’, de man die tussen ons en de regels stond. Die je alles kon vragen, zijn deur stond altijd open.‘’

,,Charlie was een van de pilaren van de sport’‘, meende ook Lewis Hamilton. ,,Charlie heeft zoveel betekend voor de sport. Ik ben zo geschrokken van het nieuws.‘’