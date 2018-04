Verstappen: Heb het gelijk met Ricciardo uitgesproken

Na afloop gaf Verstappen bij SkySports aan dat hij de crash al snel heeft uitgesproken met zijn teamgenoot. ,,Tussen ons zit het goed. Natuurlijk zijn we niet blij met de crash, maar we hebben er gelijk over gesproken."



Bij Ziggo Sport was Verstappen ook duidelijk: ,,Dit is slecht voor het team en alle mensen die hier voor werken. Dat we wheelbangen kan gebeuren. Het was op de limiet, maar fair. Die crash mag nooit gebeuren, wie er ook schuld heeft, dat maakt niet uit."