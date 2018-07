Verstappen had al vroeg in de race remproblemen

,,Ik kon de snelheid goed oppakken, maar kreeg al snel problemen met mijn remmen. Ik kreeg daar ook een melding van 'brake-by-wire failure', maar opeens werkte het weer. Dat is apart, want normaal is dat einde verhaal", zo vertelt de Nederlander bij Ziggo Sport. ,,Het was frustrerend hoeveel ik tekort kwam op de rechte stukken. Ik was echt dramatisch veel langzamer, alsof ik in een andere klasse reed.''



Verstappen ontweek in de derde bocht na de start de aanvaring tussen Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton. De Fin tikte de Mercedes van de Brit aan, die vervolgens van de baan gleed. ,,Ik raakte daar niets, maar voelde al wel snel een probleem bij het remmen. Eerlijk gezegd dacht ik dat het toen al einde race was, maar het hield op en ik kon verder.''



Omdat Marcus Ericsson hard de muur in klapte, kreeg Verstappen de kans voor een tweede pitstop. ,,Daar had ik geluk mee, want ik zou het niet redden met één stop."



Tot een mooie eindklassering kwam het uiteindelijk niet, omdat de RB14 van Verstappen ermee ophield. ,,Ik remde aan voor de bocht, maar trapte door de rem heen, en verloor de wagen. Toen ik weg wilde rijden, bleef ook nog de versnellingsbak hangen en was het klaar." Een vierde plek ging daardoor in rook op, na drie podiumplaatsen op rij.