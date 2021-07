Verstappen haalt opnieuw uit naar Mercedes en Hamilton: ‘Het laat hun ware aard zien’

,,Als je in het ziekenhuis ligt en de ander zwaait met zijn vlag terwijl hij je net met een impact van 51 G-krachten de muur in geduwd heeft, is dat heel respectloos”, herhaalde Max Verstappen het standpunt dat hij anderhalve week geleden via zijn Twitter-account ook al had gedeeld. De manier waarop Lewis Hamilton was omgegaan met de overwinning die hij boekte nadat hij schuldig was geweest aan een zware crash van de Nederlander, maakte hem boos. ,,Dit is niet hoe je een overwinning viert als je die op deze manier hebt gekregen. Het laat hun ware aard zien. Die komt naar boven in situaties waarbij de druk hoog is, zoals op Silverstone het geval was.”

Quote Ik had Max uit zijn auto zien stappen, zag hem lopen en had gehoord dat het goed met hem ging. Meer wist ik niet op het moment dat ik mijn overwin­ning vierde Lewis Hamilton

Uit de woorden van Verstappen kon worden gehaald dat de lucht tussen de twee rivalen in de strijd om het wereldkampioenschap nog lang niet geklaard is. ,,Ik heb Max gebeld om te vragen of hij zich goed voelde en hem te laten weten dat ik nog steeds heel veel respect voor hem heb”, zei Hamilton. ,,Dat respect is nu waarschijnlijk even niet wederzijds, maar dat vind ik niet erg.”

De Brit is zich overigens nog steeds van geen kwaad bewust. Ook niet over de manier waarop hij zijn zege op Silverstone vierde. ,,Er is een verschil tussen de zege vieren terwijl je weet dat een ander in het ziekenhuis ligt en terwijl je daar niet van op de hoogte bent”, legde hij uit. ,,Ik had Max uit zijn auto zien stappen, zag hem lopen en had gehoord dat het goed met hem ging. Meer wist ik niet op het moment dat ik mijn overwinning vierde. Daarbij was het ook niet mijn intentie om het zo te vieren. De emoties liepen gewoon hoog op en die ga ik niet verbergen. Het is mijn thuisrace, ik zag alle mensen in het publiek juichen en dat zorgde voor heel veel vreugde.”

Volledig scherm Max Verstappen tijdens de persconferentie in Hongarije. © AP