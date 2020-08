Verstappen gunt ‘Hulk’ P3: ‘Zou mooi zijn als dit hem zitje oplevert’

,,We hebben wat anders geprobeerd", begon Verstappen voor de microfoon van Ziggo Sport, doelend op de afwijkende bandenstrategie waarvoor Red Bull koos en hij als enige van de voorste mannen op de harde band start. ,,Gelukkig kwamen we door Q2 met die banden. Uiteindelijk is de vierde plek niet helemaal zoals we wilden, maar je kan wel zien dat Racing Point deze week een stap heeft gezet en dan is het natuurlijk wel mooi dat Nico die derde plek pakt. Het zou mooi zijn als zo'n resultaat voor hem kan leiden tot een zitje voor volgend jaar.”

Toch denkt de Red Bull-coureur dat hij morgen af moet kunnen rekenen met Hülkenberg en zijn achtervolgers. ,,Normaal gezien zijn wij in de race sneller. Het heeft niet meegeholpen dat ik telkens op andere banden heb gereden. Zacht, medium, hard, hard, medium zacht", aldus een lachende Verstappen.



,,Over het algemeen hebben we niet echt een topbalans in de auto gehad met de wind. Dat is uiteraard voor iedereen hetzelfde, alleen onze auto lijkt daar best wel gevoelig voor. Daardoor heb ik in de laatste ronde best wel wat tijd verloren, maar het is wat het is.” Of Verstappen een pitstop over gaat proberen te slaan, vanaf de harde band? ,,Nee dat is gewoon een andere strategie, ik denk dat niemand voor een 1-stopper gaat.”



De Formule 1 volg je op Ziggo Sport.